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Dünya

Müslüman genci öldürmekle suçlanan Fransız polisler hakim karşısına çıktı

Fransa'da 27 Haziran'da 17 yaşındaki Nael M. isimli gencin polis kurşunuyla öldürülmesine tepki olarak Marsilya'da başlayan gösterilerde Müslüman bir genci öldürme suçlamasıyla gözaltına alınan 5 çevik kuvvet polisinden 3'ü, hakim karşısına çıktı.

AA10 Ağustos 2023 Perşembe 16:07 - Güncelleme:
Müslüman genci öldürmekle suçlanan Fransız polisler hakim karşısına çıktı
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Ulusal basındaki haberlere göre, temmuz başında Marsilya'daki gösterilerde Mohamed Bendriss adlı Müslüman genci öldürmekle suçlanan 5 çevik kuvvet polisinden 3'ü, açılan soruşturma kapsamında sabah mahkemeye çıkarken diğer iki polis salıverildi.

İfadeye çağrılan 3 polis, gözaltı süreleri uzatılmazsa ya tanık statüsüne alınacak ya da serbest bırakılacak.

- Olay

Fransa'nın Nanterre kentinde 27 Haziran'da 17 yaşındaki Nael M. isimli gencin polis kurşunuyla öldürülmesine tepki olarak Marsilya'da başlayan gösterilerde Müslüman bir genci öldürme suçlamasıyla 5 çevik kuvvet polisi gözaltına alınmıştı.

Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN), olayın tanığı oldukları gerekçesiyle 20 kadar polisi ifadeye çağırmıştı.

Evinin önünde yerde bulunan ve hastaneye kaldırıldığında öldüğü belirlenen Bendriss'in cesedi üzerinde inceleme yapan doktorlar, Müslüman gencin göğsüne isabet eden plastik mermiyle hayatını kaybetmiş olabileceğini belirtmişti.

- Fransa'da Müslüman gençler polis şiddeti mağduru

Marsilya'da aynı gösterilerde 4 polis, başka bir Müslüman gence toplu şiddet uyguladıkları suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Gencin kafatasında kırık oluşmasına yol açan mermiyi atmakla suçlanan polislerden biri, ağustos başında çıktığı mahkemede o gün plastik mermi silahını ateşlediğini kabul etmişti.

Nael M. isimli Müslüman gencin öldürülmesinin akabinde ülke çapında başlayan gösteriler şiddet olaylarına dönmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmıştı.

  • Nael M protestosu
  • gözaltılar
  • çevik kuvvet polisleri

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