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Dünya

Müslüman kadınların adını ''açık artırmada'' izinsiz kullandılar

Hindistan'da yüzden fazla Müslüman kadının ismi bir uygulamanın 'açık artırma' listesinde izinsiz yer aldı.

AA3 Ocak 2022 Pazartesi 11:06 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 11:06
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TRT World'deki habere göre, aralarında gazeteci, araştırmacı ve avukatların yer aldığı yüzden fazla kadının ismi, izinleri olmadan sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflar kullanılarak "Bulli Bai" uygulamasındaki açık artırma listesine konuldu.

Hint polisi aldıkları şikayetler üzerine uygulamayla ilgili soruşturma başlattı.

Bilgi ve Teknoloji Bakanı Ashwini Vaishnaw, Twitter'dan yaptığı açıklamada, uygulamanın açık yazılım geliştirme platformu GitHub ve Bilgisayar Acil Müdahale Ekibi (CERT) tarafından engellendiğini söyledi.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Müslüman kadınların yıpratılması amacıyla hedef alındığını belirtti.

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