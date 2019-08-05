Müslüman Keşmir’i Hindulaştırma adımı

Müslümanlara yönelik tahammülsüzlük ve ırkçı saldırıların arttığı Hindistan’da aşırı Hindu milliyetçisi Başbakan Narendra Modi, tartışmalı seçim vaadini gerçekleştirmek için harekete geçti. Hindistan hükümeti, yüzde 90’ı Müslümanlardan oluşan Keşmir’e diğer eyaletlerden daha fazla özerklik tanıyan anayasanın 370. maddesinde değişiklik yapılmasını öngören başkanlık emri parlamentoya teklif sundu. Emir uygulanırsa, varlıklı Hinduların bölgeden taşınmaz satın alması teşvik edilerek Keşmir’in demografisi değiştirilecek.

LİDERLERE EV HAPSİ

İçişleri Bakanı Amit Şah, bölgeye özel statü tanıyan anayasanın 370. maddesinin başkanlık emriyle iptal edileceğini, konunun parlamentoda tartışılacağını açıkladı. Şah ayrıca, “Cammu ve Keşmir’in Yeniden Yapılandırılması Teklifi”ni parlamentoya sundu. Zaferle çıktığı genel seçimlerdeki vaatlerinden biri Keşmir’in özel statüsünün elinden alınması olan Başbakan Modi, tehlikeli girişime ilişkin ilk açıklamasında “Keşmir Hindistan’a entegre olacak” dedi. Muhalif milletvekilleri ise girişime karşı çıkarak bu hamlenin ülkeyi yeni çatışmalara sürüklediğini savundu. Başkanlık emri parlamentoda 61’e karşı 125 oyla kabul edildi.

DEMOGRAFİ DEĞİŞECEK

Öte yandan bölgedeki önde gelen Müslüman siyasi liderler de ev hapsine alındı. Cammu Keşmir’in eski başbakanı Mehbuba Mufti “Barış için mücadele eden, bizler gibi seçilmişlerin, ev hapsinde tutulması ironik. Bugün, Hindistan demokrasisinde en karanlık gün” diye konuştu.

Karar ile birlikte, Cammu Keşmir, iki birlik bölgesine ayrılacak. Düzenlemeye göre Cammu Keşmir kendi kanunları yerine Hindistan yasalarına tabi olacak. Hindistan’da Müslümanların en yoğun olduğu eyaletteki bu değişikliğin, yabancılara gayrimenkul satışının yolunu açarak bölgenin demografik yapısını değiştireceği tahmin ediliyor. Zira kaldırılan Anayasanın 370. Maddesi Hindistan’ın diğer eyaletlerinden Hintlerin Cammu Keşmir’de kalıcı oturumunu, toprak satın almasını, yerel hükümet işlerinde çalışmasını ve eğitim bursları almasını yasaklıyor. Madde başkanlık emriyle iptal edilebiliyor ancak böyle bir emrin, Cammu Keşmir’in kurucu meclisine de sunulması gerekiyor.