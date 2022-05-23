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Dünya

Müslüman ülkede LGBT krizi! Büyükelçi dışişlerine çağrıldı

Dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi Endonezya'da, İngiltere Büyükelçiliği binasına, LGBT bayrağı asıldı. Endonezya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Teuku Faizasyah, İngiltere büyükelçisi Owen Jenkins'in, LGBT skandalıyla ilgili dışişlerine çağrıldığını söyledi.

Star Gazetesi23 Mayıs 2022 Pazartesi 15:34 - Güncelleme:
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İngiltere'nin Endonezya Büyükelçiliği, 17 Mayıs'ta Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Günü münasebetiyle Jakarta'daki binasına LGBT bayrağı astı.

Ardından, Instagram hesbından da LGBT paylaşımı yapan büyükelçiliğin eylemine, Endonezya halkından tepki yağdı.

Ülkede etkili bir Müslüman hareketi olan Alumni 212 Brotherhood yaptığı açıklamada, bayrağın "Endonezya'nın kutsal değerlerini" lekelediği belirtildi.

BÜYÜKELÇİ LGBT SKANDALIYLA İLGİLİ DIŞİŞLERİNE ÇAĞRILDI

Endonezya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Teuku Faizasyah, İngiltere'nin Endonezya Büyükelçisi Owen Jenkins'in dışişlerine çağrıldığını söyledi.

Faizasyah yaptığı açıklamada, "Dışişleri bakanlığı, yabancı temsilcilere Endonezyalıların kültürleri, dinleri ve inançlarıyla ilgili konulardaki hassasiyetlerine saygılı olmalarını hatırlatıyor." dedi.

Faizasyah, bir büyükelçiliğin egemen bölge olmasına rağmen, Diplomatik İlişkiler Viyana Sözleşmesi'nin yalnızca o ülkenin bayrağının dalgalanabileceğini şart koştuğunu söyledi.

Star Gazetesi

  • İngiltere
  • Endonezya Büyükelçiliği
  • Uluslararası Homofobi Bifobi ve Transfobi Karşıtı Günü

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