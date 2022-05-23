Müslüman ülkede LGBT krizi! Büyükelçi dışişlerine çağrıldı

İngiltere'nin Endonezya Büyükelçiliği, 17 Mayıs'ta Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtı Günü münasebetiyle Jakarta'daki binasına LGBT bayrağı astı.



Ardından, Instagram hesbından da LGBT paylaşımı yapan büyükelçiliğin eylemine, Endonezya halkından tepki yağdı.

Ülkede etkili bir Müslüman hareketi olan Alumni 212 Brotherhood yaptığı açıklamada, bayrağın "Endonezya'nın kutsal değerlerini" lekelediği belirtildi.

BÜYÜKELÇİ LGBT SKANDALIYLA İLGİLİ DIŞİŞLERİNE ÇAĞRILDI

Endonezya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Teuku Faizasyah, İngiltere'nin Endonezya Büyükelçisi Owen Jenkins'in dışişlerine çağrıldığını söyledi.

Faizasyah yaptığı açıklamada, "Dışişleri bakanlığı, yabancı temsilcilere Endonezyalıların kültürleri, dinleri ve inançlarıyla ilgili konulardaki hassasiyetlerine saygılı olmalarını hatırlatıyor." dedi.

Faizasyah, bir büyükelçiliğin egemen bölge olmasına rağmen, Diplomatik İlişkiler Viyana Sözleşmesi'nin yalnızca o ülkenin bayrağının dalgalanabileceğini şart koştuğunu söyledi.