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Avusturya’da hükümetin Müslüman ve göçmen karşıtı politikalarına protesto

Avusturya’nın başkenti Viyana’da, 10 bine yakın kişi, aşırı sağcı koalisyon hükümetinin ayrıştırıcı, Müslüman ve göçmen karşıtı politikalarına tepki gösterdi.

  • AA
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Viyana’da Schweden Meydanı'nda toplanan protestocular, “Irkçılığa yer yok” ve “Sağcı hükümete hayır” yazılı pankartlar açtı.
 
Daha sonra başkentin önemli caddelerini trafiğe kapatarak yürüyüşe geçen göstericiler, Praterstern Meydanı'na ulaştı.
 
 
Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteride, çeşitli müzisyenlerin seslendirdiği canlı müzik eşliğinde protesto sona erdi.
 
Ülkede 2000 yılında kurulan ilk merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) koalisyon hükümetine karşı her perşembe günü düzenlenen gösterileri yeniden başlatan aşırı sağ karşıtları, ekim ayı süresince her perşembe akademisyen, sanatçı ve aktivistlerin katılımıyla gösteriler gerçekleştirdi.

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