Müslümanlar Modi’yi istifaya çağırdı

Hindistan’da Müslüman göçmenlerin yararlanamayacağı fakat Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hıristiyanlar’ın altı yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde etmesini öngören yasa tasarısının yürürlüğe girmesine Müslümanlardan tepkiler sürüyor. Assam, Kerala ve Uttar Pradeş’in ardından protestocular bu sefer de başkent Yeni Delhi’de sokağa çıktı. Irkçı yasayı tanımadıklarını belirten eylemciler, aşırı Hindu milliyetçisi Başbakan Narendra Modi ve İçişleri Bakanı Amit Şah’ı istifaya çağırdı.

LİDERLER GÖRÜŞMEK İSTEMİYOR

Öte yandan, 200 milyon Müslümanın yaşadığı Hindistan’daki ırkçı yasa ülkenin diplomatik itibarını da yerle bir etti. Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdul Momen’in ardından Japonya Başbakanı Şinzo Abe de Hindistan’daki ırkçı yasanın tetiklediği protestolar nedeniyle bu ülkeye ziyaretini erteledi. Japon ulusal ajansı Kyodo’da yer alan habere göre, Başbakan Abe’nin pazar günü başlaması ve üç gün sürmesi planlanan Hindistan ziyaretinin hangi güne ertelendiği belirtilmedi.