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Müslümanlara bombalı saldırı hazırlığındaki 4 kişi yakalandı

ABD'de Müslümanlara yönelik bombalı saldırı girişiminde olduğu tespit edilen 4 kişi tutuklandı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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ABD'nin New York eyaletinde Müslümanlara yönelik saldırı hazırlığında olan, aralarında 16 yaşında lise öğrencisinin de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.
 
Brian Colaneri (20), Andrew Crysel (18) ve Vincent Vetromile (19) isimli üç genç silah bulundurmak ve komplo kurmak suçlarından tutuklandı. New York'un Greece mahallesinde yaşayan 16 yaşındaki lise öğrencisinin ise kimliği henüz tespit edilemedi.
 
Greece mahallesi polis şefi Patrick Phelan, düzenlediği basın toplantısında izci olan 3 kişinin tutuklandığı sırada, 23 tüfek ve 3 ev yapımı patlayıcıyı bulduklarını belirtti.
 
Yetkililer silahların çoğunun yasal yollarla elde edildiğini belirterek, ev yapımı bombanın 16 yaşındaki lise öğrencisinin evinde bulunduğunu açıkladı.
 
Suçluların paylaştığı bir nottan yolan çıkan polis ekipleri, hedefin Müslümanlar olduğunu belirterek, suçluların yakalanmaması durumunda çok sayıda kişinin öleceğini ifade etti.
 

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