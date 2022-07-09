Müslümanlara çirkin provokasyon! Soykırımın yıl dönümünde bunu da yaptılar

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen ve 8 bin 372 Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımın 11 Temmuz'da yapılacak anma ve cenaze töreni öncesinde Srebrenitsa çirkin bir provokasyona şahitlik etti.

Srebrenitsa'da Potoçari Anıt Mezarlığı'na giden yola, savaş suçlusu Sırp komutan Ratko Mladic'in askerlerinin fotoğrafları yerleştirilirken, söz konusu fotoğrafların savaş döneminde bu bölgede öldürülen 3 bin 267 Sırp sivil ve askere ait olduğu belirtildi.

Bratunac Belediye Başkanı Srdjan Rankic, fotoğrafların yerleştirilmesinden haberdar olduğunu ifade ederek, kimsenin ölen Sırplar için adalet aramadığını savundu.

Öte yandan, Bratunac polisi fotoğrafların yol kenarından çekilmesi yönünde karar alırken, fotoğrafların evlerin bahçe duvarlarına asıldığı kaydedildi.

- BU YIL 50 SOYKIRIM KURBANI TOPRAĞA VERİLECEK

Srebrenitsa soykırımının 27'nci yılında yapılacak anma töreninde bu yıl 50 soykırım kurbanı daha defnedilecek.

Bu yıl toprağa verilecek kurbanların en genci öldürüldüğünde 16 yaşında olan Salim Mustafic olurken öldürüldüğünde 59 yaşında olan Husejin Krdzic de bu yıl toprağa verilecek en yaşlı soykırım kurbanı olarak kayıtlara geçti.

Srebrenitsa'daki soykırımda öldürüldüklerinde 20 yaşında olan ikiz kardeşler Semir ve Samir Hasanovic de bu yıl yan yana toprağa verilecek.

Öte yandan bu yıl baba Hajdin ile oğlu Sead Hukic de toprağa verilecek soykırım kurbanları arasında yer alıyor.

- SREBRENİTSA'DA NE OLDU?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 6 bin 671 soykırım kurbanının mezarı bulunurken bu sayı, 11 Temmuz'da 6 bin 721'e yükselecek.