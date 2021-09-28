Müslümanlara etnik saldırı! ''Vicdan sahibi herkesi rahatsız ediyor''

AA 28 Eylül 2021 Salı 22:32 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 22:32

Umman Müftüsü Ahmed bin Hamed el-Halili, Hindistan'da Müslümanların hedef alınması karşısında uluslararası ve İslami tutum sergilenmesi çağrısında bulundu.

Halili, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hindistan'da resmi makamlarca desteklenen aşırılık yanlısı grupların Müslümanlara yönelik bariz saldırganlıkları, vicdan sahibi herkesi rahatsız ediyor." ifadesini kullandı.

Umman Müftüsü, barış yanlısı tüm ülkeleri bu saldırganlığın durdurulması için müdahale etmeye, İslam dünyasını da bu saldırganlık karşısında birlik olmaya ve ortak bir tutum sergilemeye çağırdı.

Hindistan'ın Assam eyaleti basınında yer alan haberlere göre, devlete ait araziler üzerine inşa edildiği gerekçesiyle yetkililer tarafından alınan kararla Müslüman azınlıktan yaklaşık 20 bin kişi evlerini terk etmeye zorlandı.

