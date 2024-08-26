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Dünya

Müslümanlara hakaret eden Silvia Orriols'e verilen ceza belli oldu

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetim hükümeti, katıldığı bir televizyon programında Müslümanlara hakaret eden aşırı sağcı bir belediye başkanına 10 bin avro para cezası verdi.

AA26 Ağustos 2024 Pazartesi 16:18 - Güncelleme:
Müslümanlara hakaret eden Silvia Orriols'e verilen ceza belli oldu
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Katalonya'nın Girona kentine bağlı Ripoll ilçesinin belediye başkanı olan ve Katalan milliyetçiliği yapan aşırı sağcı Aliança Catalana partisinden Katalonya yerel parlamentosunda milletvekili olarak görev yapan Silvia Orriols, İslamofobik açıklamalarının ardından hakkında açılan soruşturma kapsamında para cezası aldı.

Katalonya bölgesinde yürürlükte olan İslamofobi ve yabancı düşmanlığıyla mücadeleyi öngören yasa gereği 10 bin avro para cezası alan Orriols, 8TV televizyonuna verdiği demeçte, Katalonya'da yaşayan Müslümanları "Katalan kimliği için bir tehdit" olarak göstermişti.

Orriols, yaptığı yazılı açıklamada, "aldığı cezanın ifade özgürlüğüne saldırı" olduğunu savundu.

İspanya'da Müslümanların en fazla yaşadığı bölge olan Katalonya'da resmi kayıtlara göre 700 bine yakın Müslüman bulunuyor.

  • Katalonya
  • belediye başkanı
  • Müslümanlara hakaret

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