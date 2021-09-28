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Dünya

Müslümanlara ırkçı tutum! Başörtüsüz olma şartı arandı

Belçik'da bir okul Müslümanlara yönelik ayrımcılık içeren iş ilanı yayımladı. Söz konusu ilan Başkent Brüksel'de bir ilkokulda işe alınacak kişi için 'başörtüsüz olmasını' şartı taşıyordu, tepkiler üzerine iş ilanı askıya alındı.

AA28 Eylül 2021 Salı 00:01 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 00:01
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Belçika'daki iş ve işçi bulma kurumlarından biri olan Actiris, Sainte-Genevieve Katolik okulunun temizlik elemanı istihdam etmek için verdiği ilanında "Başörtüsü giyilmesi yasaktır." ifadesinin yer alması üzerine ilanı askıya aldı.

İlkokulun ilanının hukuki bakımdan inceleneceği, ardından nasıl olması gerektiği konusunda Actiris'in okulla temasa geçeceği bildirildi.

Kurumun sözcüsü Romain Adam, Belçika basınına yaptığı açıklamada, "İlandaki üslup, başörtüsü giyilmesini hedef aldığı için ayrımcılık içeriyor. Ancak diğer taraftan okul, kendi iç yönetmeliğine uygun olarak tarafsızlık politikası uygulamakta da özgür." dedi.

Okulun bulunduğu Brüksel bölgesi hükümetinin İstihdam Bakanı Bernard Clerfayt da sosyal medyadaki paylaşımında ilandaki ifadenin ayrımcı nitelik taşıdığını belirtti.

İfadenin düzeltilmesi gerektiğini kaydeden Clerfayt, "Tabii okul da kendi iç kurallarını uygulamada özgürdür." dedi.

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