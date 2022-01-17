İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2022 Pazartesi / 14 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,4579
  • EURO
    15,3457
  • ALTIN
    787.151
  • BIST100
    2096.84
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Müslümanlara karşı ''soykırım'' çağrısı yapmıştı! Rahip tutuklandı
Dünya

Müslümanlara karşı ''soykırım'' çağrısı yapmıştı! Rahip tutuklandı

Hindistan'da, Müslümanlara karşı 'soykırım' çağrısı yapan Hindu rahibin nefret söyleminde bulunduğu ve şiddete teşvik ettiği gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi.

AA17 Ocak 2022 Pazartesi 15:52 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 15:53
ABONE OL

Polis memuru Swantantra Kumar, Uttarkand eyaletindeki Haridwar şehrinde bir Hindu manastırında din görevlisi olan Yati Narsinghanand Giri'nin, kadınlara karşı aşağılayıcı sözleri nedeniyle 15 Ocak Cumartesi günü gözaltına alındığını söyledi.

Swantantra Kumar, Hindu rahibin dün çıkarıldığı mahkemede, Müslümanlara yönelik nefret söyleminden dolayı 14 gün boyunca tutuklu kalmasına karar verildiğini aktardı.

Kumar, daha önce benzer suçlamalarla karşı karşıya kalan rahip Giri'ye bugün itibarıyla "farklı gruplar arasında din temelli düşmanlık yaymak" suçlamasının yöneltildiğini bildirdi.

Aralık 2021'deki etkinliklerde Müslümanlara karşı "soykırım" için Hinduları silahlanmaya çağırdığı tespit edilen Hindu rahibin, 5 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği kaydedildi.

Rahip, Müslümanlara nefret söylemi ve şiddete teşvik suçlamasıyla dava kapsamında tutuklanan ikinci kişi oldu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisinin (BJP) iktidarda olduğu Uttarkand eyaletinde Müslümanlara yönelik saldırılar son yıllarda arttı.

- ARALIK 2021'DE MÜSLÜMANLARA "SOYKIRIM" ÇAĞRISI YAPILMIŞTI

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinin Haridwar şehrinde Hindu din adamlarınca 17-19 Aralık'ta düzenlenen etkinlikte ülkedeki Müslümanlara "soykırım" çağrısında bulunulmuştu.

Yeni Delhi'de 19 Aralık'ta düzenlenen ayrı bir programda Hindu liderlerin, Müslümanları hedef alarak, "Hindistan'ı Hindu bir ulus yapmak için ölmek ve öldürmek" için yemin ettikleri aktarılmıştı.

Bir grup milletvekili ise ülkenin baş yargıcı NV Ramana'ya mektup yazarak, Müslümanların soykırıma uğratılması çağrısının yapıldığı olaylarla ilgili harekete geçilmesini istemişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.