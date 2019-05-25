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Müslümanlara şiddet uygulayan 5 Hint gözaltına alındı

Hindistan'da sığır eti taşıyan Müslümanlara şiddet uyguladıkları iddiasıyla 5 Hint gözaltına alındı.

  • AA
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Yerel polisin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Seoni kasabasında yaşanan olayda Madhya Pradesh eyaletine bağlı polislerin 5 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

Cuma günü sosyal medyada yayılan görüntüde, 5 kişinin sığır eti taşıdıkları gerekçesiyle biri kadın 3 Müslümanı bir ağaca bağlayıp sopayla dövdükleri görülüyor.

Gözaltına alınan zanlılardan Shubham Baghel'in sağcı grup Ram Sena'nın lideri olduğu belirtiliyor. Baghel'in daha önce de benzer suçlara karıştığı belirtiliyor.

Mehbooba Müftüsü Ömer Abdullah, Cammu Keşmir'in eski eyalet yöneticileri ve Tüm Hindistan Meclis-i İttihad-ı Müslimin Partisi Başkanı Esaduddin Uveysi saldırıyı kınadı. Uveysi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "(Hindistan Başbakanı Narendra) Modi'ye oy verenlerin yarattığı yasa dışı kanun infazcıları tarafından Müslümanlara bu şekilde davranılıyor. Yeni Hindistan'a hoşgeldiniz." ifadelerini kullandı.

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