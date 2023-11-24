Müslümanları aşağılamıştı! Hollanda'da ırkçı PEGIDA liderine ceza

Mahkemeden yapılan açıklamada, hakkında açılan davada Wagensveld'a, 22 Ocak 2023'te Müslümanlara "Nazi" benzetmesinde bulunarak Kur'an-ı Kerim'i yırttığı gösterideki ifadeleri nedeniyle 40 saat kamu hizmeti yapma cezası verildiği belirtildi.

İfade özgürlüğünün temel hak olduğuna işaret edilen açıklamada, ancak Wagensveld'ın bu olayda ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı kaydedildi. Açıklamada, "Müslümanları Nazilerle kıyaslayarak ve aynı derecede iğrenç eylemlerde bulunabileceklerini öne sürerek, bir Kur'an-ı Kerim'i yırtarak ve bunda ısrar ederek onlara (Müslümanlara) hakaret etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Wegensfeld'ın, Müslümanlar hakkında gereksiz yere incitici ifadeler kullandığı ve Hollanda'da İslam'ın etkisine ilişkin toplumsal tartışmaya katkıda bulunmanın başka yolunu bulması gerektiği kaydedildi.

MAHKEME, SAVCININ TALEBİNİ YETERLİ GÖRMEDİ



Açıklamada, savcının, Wegensfeld hakkında kısmen ertelenmiş 700 avroluk para cezası talep ettiği davada, bu cezanın yeterli görülmeyerek, suçun ciddiyeti gereği sanığa 40 saatlik kamu hizmeti cezası verildiği bildirildi.



Wagensveld hakkında, Kur'an-ı Kerim yırttığı saldırıları ve Müslümanlara yönelik hakaretleri nedeniyle Hollanda Diyanet Vakfına (HDV) bağlı cami yöneticileri adına şikayette bulunan avukat Alper Çınar, kararı AA muhabirine değerlendirdi.

Çınar, "İki hafta önce savcı Edwin Wagensveld'ı mahkemeye çağırdı. Bir gruba hakaret ettiği için mahkemeye başvurmuştuk. Bu konuda hakim karar verdi. Hakim, Wagensveld'ı bir gruba hakaret ettiği için suçlu buldu." dedi.

Wagensveld'ın Kur'an-ı Kerim'i yırtmasına ceza verilmediğini anlatan Çınar, "Wagensveld sadece söylediği ifadeler nedeniyle suçlu bulundu." diye konuştu.

Wagensveld'ın cezasının kesinleşmesi halinde kamu hizmetini ne şekilde yapacağına Reclassering Nederland isimli kurumun karar vereceğini aktaran Çınar, bunun bir camiyi temizlemek dahi olabileceğine dikkati çekti.

Çınar, mahkemenin kararının, ifade özgürlüğünün sınırlarının belirlenmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

PARLAMENTO BİNASI ÖNÜNDE YIRTMIŞTI



Wagensveld, idari başkent Lahey'deki parlamento binası önünde 22 Ocak 2023'te polis korumasında tek başına yaptığı eylemde Kur'an-ı Kerim'i yırtmıştı. Irkçı liderin Kur'an-ı Kerim'i yakmaması şartıyla gösteri yapmasına izin verilmişti.

Wagensveld'in gösteriyle ilgili sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, yırtılan Kur'an sayfalarının başka bir yerde tava içinde yakıldığı görülmüştü.