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Dünya

Müslümanları aşağılamıştı! Hollanda'da ırkçı PEGIDA'nın lideri hakim karşısına çıktı

Hollanda'da ırkçı ve aşırı sağcı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, hakkında Müslümanlar aşağıladığı gerekçesiyle açılan davada hakim karşısında çıktı.

AA9 Kasım 2023 Perşembe 23:51 - Güncelleme:
Müslümanları aşağılamıştı! Hollanda'da ırkçı PEGIDA'nın lideri hakim karşısına çıktı
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Hollanda Diyanet Vakfı'na (HDV) bağlı cami yöneticileri adına şikayette bulunan avukat Alper Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Wagensveld tarafından Kur'an-ı Kerim'in yırtıldığı çirkin saldırılar hakkında ceza davası açıldığını belirtti.

Çınar, "Wagensveld İslam'a hakaret etti ve İslam'ı Nazi ideolojisine benzetti. Biz de bunun Müslümanlara hakaret olduğu gerekçesiyle kendisini hakkında suç duyurusunda bulunduk." dedi.

Wagensveld hakkındaki suç duyurusunu HDV'ye bağlı cami yöneticileri adına yaptığını kaydeden Çınar, "Sanırım ilk defa hakim karşısına çıkıyor. Büyük ihtimal suçlu bulunacak ve hakaretten dolayı ceza alacak." ifadesini kullandı.

Çınar, Wagensveld'e 500 avroya kadar para cezası verilebileceğini kaydederek PEGIDA hareketi liderinin suçlu bulunması durumunda ise söz konusu çirkin saldırıları tekrarlaması halinde sonradan açılabilecek davalarda karşılaşacağı cezaların daha da ağırlaşabileceği bilgisini verdi.

MAHKEME ÖNÜNDE TEKRAR KUR'AN-I KERİM'İ YIRTTI

Wagensveld duruşma öncesi Lahey'deki mahkeme binası önünde tek başına yaptığı eylemde yine Kur'an-ı Kerim yırttı.

Gösteri öncesi mahkeme önündeki polislerle tokalaşan Wagensveld, tek başına yaptığı gösterinin ardından hakkındaki hakaret suçlaması ile ilgili duruşmaya katılmak üzere mahkemeye yöneldi.

PROVOKASYONU HAKİM KARŞISINDA DA SÜRDÜRDÜ

Çınar, duruşmada Wagensveld'in hakim karşısında da provokasyonuna devam ettiğini kaydederek "Wagensveld hakim karşısında Kur'an-ı Kerim'i tekrar yırttı ve duruşmanın bitmesini beklemeden salondan ayrıldı." dedi.

Edwin Wagensveld'in mahkemeyi ön yargılı olmakla suçladığını kaydeden Çınar, kararın 2 hafta sonra açıklanacağını belirtti.

ROTTERDAM'DAKİ GÖSTERİDE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Benzer şekilde 22 Ekim 2022'de Rotterdam'da Kur'an-ı Kerim yakmayı planlayan PEGIDA'nın eylemi, Wagensveld'in gözaltına alınmasıyla başlamadan bitmişti.

Rotterdam'daki gösterinin planlandığı yerde toplanan Müslüman gruplar, PEGIDA'nın Kur'an-ı Kerim yakacağını açıklamasına rağmen gösterisinin yasaklanmaması nedeniyle karşıt gösteri düzenlemişti.

Gözaltına alındıktan sonra aynı gün salınan Wagensveld, ertesi gün Lahey kentinde benzer bir eylem gerçekleştirmek istemiş ancak polis, gösteri kurallarına uymadığı gerekçesiyle Wagensveld'i yine gözaltına almıştı.

Hollanda Savcılığından 17 Kasım 2022'de yapılan yazılı açıklamada, Rotterdam'da PEGIDA gösterisinde megafon kullanarak Hz. Muhammed'e hakaret ettiği için polis tarafından gözaltına alınan Wagensveld'in, İslam inancına mensup kişilere değil dinin kendisine hakaret ettiği ve herhangi bir suç işlemediği gerekçesiyle yargılanmayacağı bildirilmişti.

  • Edwin Wagensveld
  • PEGIDA
  • İslamlaşma karşıtı

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