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Dünya

'Müslümanları ve kutsal mekanları koruyun'

Hindistan’da aşırı Hindu milliyetçisi Başbakan Narendra Modi hükümetinin Müslümanlar’a karşı attığı düşmanca adımlar İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) tepkisini çekti.

26.12.2019  02:18 - Güncelleme: 26.12.2019  02:18

İİT, Modi yönetimine Hindistan’daki Müslüman azınlıklar ve onlara ait kutsal mekanları korunma çağrısında bulundu. İİT tarafından yapılan yazılı açıklamada, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş’ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen ırkçı Vatandaşlık Yasası’ndan ötürü endişe duyulduğu belirtildi. 

BABRİ RAHATSIZLIĞI

Yüksek Mahkemenin Müslümanlar ve Hindular arasında yıllardır tartışmalara neden olan Babri Camisi arazisinin Hindu tapınağına ayrılması yönünde 9 Kasım’daki kararının da eleştirildiği açıklamada, azınlık haklarının yer aldığı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ndeki ilke ve yükümlülüklere aykırı herhangi bir davranışın, bölgede gerginliği tırmandırabileceği, barış ve güvenlik için ciddi tehdit oluşturabileceği kaydedildi.

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