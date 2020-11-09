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  • Mustafayev'den skandala çok sert tepki: İfade özgürlüğü Fransa'da böyle işliyor işte
Dünya

Mustafayev'den skandala çok sert tepki: İfade özgürlüğü Fransa'da böyle işliyor işte

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev, kendisiyle yapılan röportajı yayımlamayan Fransız haber ajansı Agence France Presse'e (AFP) tepki gösterdi. Mustafayev, 'İfade özgürlüğü Fransa'da böyle işliyor işte.' diye konuştu.

AA09 Kasım 2020 Pazartesi 07:31 - Güncelleme: 09 Kasım 2020 Pazartesi 07:31
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Mustafayev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Röportajımı yayımlamayı kabul etmeyen AFP ve (muhabir) Didier Lauras'a yazık. Bize söz vermeyi ve yazılarımızı yayımlamayı reddeden Le Figaro ve diğer medyalara yazık. İfade özgürlüğü Fransa'da böyle işliyor işte." ifadesini kullandı.

Büyükelçi, Lauras'ın kendisine ve Olivier isimli birine gönderdiği mailin görselini de paylaştı. Mailde, "Konuşmaların içeriği göz önüne alındığında, haber yapmamayı karar verdik. Bahsettiği suçlamalar doğrulanamadı." ifadesine yer verildi.

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