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'Musul Başkonsolosluğu yakında açılacak'

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Musul Başkonsolosluğunun kısa zamanda faaliyete başlayacağını bildirdi.

  • AA
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Irak'ın Musul kentinde temaslarda bulunan Yıldız, Musul İl Meclisi, Musul Üniversitesi Rektörlüğü ve Musul Ticaret Odasını ziyaret etti.

Büyükelçi Yıldız, Musul Valilik binasında da Vali Mansur el-Marid ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Musul'un Türkiye ile çok güçlü beşeri, kültürel ve tarihi bağlarının olduğunu dile getiren Yıldız, "Türkiye'nin, Irak'ın ve özellikle Musul'un yeniden imarına olan inancı ve sadakatini teyit etmek için Musul'u ziyaret ettim." dedi.

Yıldız, Musul'da ticaret, yatırım, ulaştırma ve nakliye konularında yerel makamlarla diyalog halinde olduklarını da belirterek, Musul'un ekonomik olarak kalkınmaya ve yeniden imara ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğunun yeniden açılması konusuna da değinen Yıldız, "Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğunun yeniden açılması için Irak merkezi yönetiminden haziran ayında onayı aldık. Bunun için süren çalışmalara son noktayı koyacağız ve Musul Başkonsolosluğumuz çok kısa zamanda burada faaliyete başlayacak." dedi.

PKK İLE MÜCADELE VURGUSU

Fatih Yıldız, Musul'a bağlı Sincar'daki terör örgütü PKK ile mücadele vurgusu da yaparak, bu konuda kentteki ilgili makamlarla iş birliği içinde olduklarını aktardı.

Terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan mayınlar imha ediliyor

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