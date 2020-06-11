İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8047
  • EURO
    7,6791
  • ALTIN
    373.322
  • BIST100
    108891
Dünya

Musul'da 3 DEAŞ mensubu yakalandı

Irak'ın Musul kentinin Hammam el-Alil beldesinde düzenlenen baskında 3 DEAŞ mensubunun yakalandığı belirtildi.

AA11 Haziran 2020 Perşembe 15:12 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 15:13
ABONE OL
Irak Hükümeti Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, beldeye DEAŞ mensuplarının sızmasıyla ilgili ihbarın değerlendirilmesi üzerine baskının düzenlendiği kaydedildi.

Baskının düzenlendiği adreste saldırı amaçlı çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.

Baskının düzenlendiği evin mühürlendiği ve yakalananların mahkemeye sevk edildikleri aktarıldı.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler, yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

2 metrelik yılan korkuttu!

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.