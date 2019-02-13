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Terör örgütü DEAŞ ile savaşta büyük zarar gören Musul'un tarihi çarşısı eski haline uygun şekilde yeniden inşa edilip sahiplerine teslim edilecek.

Terör örgütü DEAŞ ile savaşta büyük zarar gören Musul'un tarihi çarşısı eski haline uygun şekilde yeniden inşa edilip sahiplerine teslim edilecek.

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Irak'ın Musul kentindeki tarihi çarşı, terör örgütü DEAŞ nedeniyle uğradığı yıkımdan 1,5 yıl sonra yeniden inşa edilecek. 
 
Musul Valisi Nufeyl Hamadi, Irak'ın yarı resmi gazetesi Es-Sabah'a yaptığı açıklamada, DEAŞ unsurlarıyla girilen çatışmalar nedeniyle büyük yıkıma uğrayan Musul'un en büyük ve kadim çarşısının yeniden imarına başlayacaklarını ifade etti.
 
Hamadi, çarşıdaki dükkanların eski haline uygun bir şekilde inşa edilerek 250 gün içinde sahiplerine teslim edileceğini söyledi.
 
Vali Hamadi, tarihi çarşının imarına ne zaman başlanacağı ve restorasyon çalışmasının kim tarafından yapılacağına dair bilgi vermedi.
 
Musul'un "Eymen" olarak adlandırılan batı yakasındaki eski Musul bölgesinde yer alan tarihi çarşı, kenti DEAŞ'tan kurtarma operasyonu sırasında büyük zarar görmüştü.
 
Dar sokaklara sahip çarşıda konuşlanan teröristlerle güvenlik güçleri arasında aylar süren şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.
 
Iraklı güçler, DEAŞ'ın 10 Haziran 2014'te ele geçirdiği Musul'u Temmuz 2017'de tamamen geri alabilmişti.

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