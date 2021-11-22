Mutabakat zaptı imzalandı! Türkiye ile Özbekistan arasında önemli gelişme

AA 22 Kasım 2021 Pazartesi 12:16 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 12:16

Çalışma ziyareti kapsamında Türkiye'de bulunan Özbekistan Meclisi İnsan Hakları Ombudsmanı Eshmatova Feruza Farkhodovna ve beraberindeki heyet, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'u ziyaret etti ve iki ülke ombudsmanlık kurumları arasındaki iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunda düzenlenen imza töreninde Özbek halkı ile Türk halkının kardeş olduğunu ve aynı kökten geldiklerini belirterek, "Özbekistan ile Türkiye devleti dosttur. Her iki cumhurbaşkanının birlikte çalışmaları, dostlukları, iki ülkeyi getirdikleri nokta fevkalade güzel bir noktadır ve birçok devlet tarafından da gıptayla izlenmektedir." diye konuştu.

İki ülkenin cumhurbaşkanlarının liderliğindeki ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer alanlardaki kaynaşmayı ve çalışmayı iki ombudsmanlık olarak kendi alanlarında geliştirmeyi amaçladıklarını, yapacakları çalışmaların var olan çalışmalara hukuki alanda da katkı sunacağını vurgulayan Malkoç, şunları kaydetti:

"Protokolle karşılıklı olarak birbirilerimizin tecrübelerinden faydalanacağız, tecrübe aktarımında bulunacağız, çalışmalarını destekleyeceğiz. Özbekistan'da bulunan Türk vatandaşları, herhangi bir sorunla karşılaştığında Özbekistan Ombudsmanlığı üzerinden onların dertlerini, sıkıntılarını daha kolay gidereceğiz. Aynı şekilde Türkiye'de bulunan Özbekistan vatandaşlarının sıkıntıları, dertleri, sorunları olduğunda da Türkiye Ombudsmanlığı olarak biz kendilerine destek olacağız, yardımcı olacağız, hukuki açıdan yol göstereceğiz."

Malkoç, protokolün ayrı bir öneminin daha olduğuna işaret ederek, "Türk devletleri teşkilatlarının bir araya geldiği gibi Türk devleti ombudsmanlarının da bir araya gelmesi ve birlikte çalışmaları için yeni bir zemin hazırlamış olacağız. Türk Devletleri Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği'ni de inşallah en kısa zamanda kurmuş olacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin, İslam Ülkeleri Ombudsmanlar Birliği'nin dönem başkanlığını yaptığını da hatırlatan Malkoç, imzalanacak protokolün oradaki çalışmalara da güç vereceğini sözlerine ekledi.

- "ÜLKELERİMİZİN DİLİ, DİNİ, DEĞERLERİ, KÜLTÜRÜ AYNIDIR"

Özbekistan Meclisi İnsan Hakları Ombudsmanı Eshmatova Feruza Farkhodovna da iki ülke arasında çok boyutlu güzel ilişkilerin seyrettiğini ve bu ilişkilerin her alanda geliştiğini söyledi.

"Ülkelerimizin, halklarımızın dili, dini, değerleri, kültürü aynıdır, biz her zaman kardeş halklar olmuşuzdur." diyen Farkhodovna, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir aşamaya taşındığını ifade etti.

Özbekistan'da yapılan reformların en önemlilerinden birinin, insan hukuk ve menfaatlerini korumak, insana değer vermek ve insanın saygınlığını korumak olduğunu belirten Farkhodovna, Özbekistan'ın İnsan Hakları Konseyindeki üyesinin başkan yardımcılığına seçildiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Malkoç ve Farkhodovna, iki ülkenin ombudsmanlık kurumları arasındaki iş birliğine yönelik mutabakat zaptını imzaladı.