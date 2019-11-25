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Mutabakata uyan yok, can almaya devam ediyorlar!

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşim yerlerine düzenlenen yoğun hava saldırılarında 2 sivil hayatını kaybetti. Esad rejiminin, geçen ay yaptığı saldırılarda 13’ü çocuk 75 sivil hayatını kaybetmişti. 17 Eylül 2018’de imzalanan mutabakattan bu yana rejimin saldırılarında bin 300’den fazla sivil öldü.

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Suriye’de Esad rejimine ait uçaklar, Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlerine yoğun hava saldırısı düzenledi. Saldırılarında 2 sivil hayatını kaybetti. Askeri muhaliflerin uçak gözlemevine göre, rejime ait savaş uçakları sabah saatlerinden bu yana Kefrenbil ilçesi, Kansafra beldesi, Kefer Secne ve Şeyh Bahır köylerine havadan saldırı düzenliyor. 

KURTARMA FAALİYETLERİ 

Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde rejimin İdlib’in güney kırsalındaki Kefrenbil ilçesine düzenlediği hava saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti. Olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri, arama-kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor. 

GEÇEN AY 75 SİVİL ÖLDÜ 

Sivil Savunmaya göre, Esad rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar İdlib’de geçen ay sivil yerleşimlere yaptığı saldırılarda 13’ü çocuk 75 sivil hayatını kaybetti. Türkiye ile Rusya arasında, 17 Eylül 2018’de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde, rejimin saldırılarında  bin 300’den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son 1 yılda 1 milyonu aştı.

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