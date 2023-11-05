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Dünya

Mutabakata varıldı! Japonya ve Malezya'dan işbirliği

Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim, iki ülke arasında savunma ve deniz güvenlik işbirliğinin geliştirilmesi mutabakatına vardı.

AA5 Kasım 2023 Pazar 12:15 - Güncelleme:
Mutabakata varıldı! Japonya ve Malezya'dan işbirliği
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Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre Başbakan Kişida, Kuala Lumpur ziyaretinde Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi.

Kişida ve Enver, 2 saat süren görüşmede ikili ve bölgesel ilişkileri ele aldı.

Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'nde statükoyu güç kullanarak değiştirecek teşebbüslere karşı çıkılmasında işbirliği fırsatlarına değinen Kişida ve Enver, iki ülkenin, savunma ve deniz güvenlik işbirliğinin geliştirilmesi konusunda anlaştı.

Kişida ve Enver, gelecek dönemde, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri ve Malezya ordusunun ortak eğitimlerinin teşvik edilmesi konusunda mutabık kaldı.

OSA ÇERÇEVESİ

İkili, Japonya hükümetinin, bölgedeki demokratik ülkelere savunma ekipmanları sağlamasını öngören Resmi Güvenlik Yardımı (OSA) çerçevesini görüştü.

Başbakan Kişida, Malezya ile "OSA" çerçevesinin uygulanmasını hızlandırma konusunda anlaştıklarını bildirdi.

Enerji krizlerinin yaşandığı dönemde sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ikmalindeki sıkıntılara değinen Kişida, Malezya'dan LNG tedarikinin önemini vurguladı.

Başbakan Kişida, ziyaret kapsamında Malezya'da faaliyet gösteren Japon firmaların temsilcileriyle görüştü ve Kuala Lumpur'daki Japon mezarlığına çiçek bıraktı.

Başbakan Kişida Fumio, güncellenen Ulusal Güvenlik Stratejisi (NSS) kapsamında Aralık 2022'de Resmi Güvenlik Yardımı (OSA) çerçevesini oluşturdu. Buna göre Japonya, hukukun üstünlüğü ve demokrasi gibi değerleri paylaşan ülkelerin ordularına savunma ekipmanları sağlayacak.

Japonya hükümeti, Asya-Pasifik bölgesinde nüfuzunu artıran Çin'e karşı, bölgedeki "demokratik" ülkelerle işbirliğini artırmayı hedefliyor.

  • Japonya Başbakanı
  • Savunma işbirliği
  • Deniz güvenlik

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