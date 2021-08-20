Mutabık kalındı! Türkiye ile Japonya arasında önemli müzakere

AA 20 Ağustos 2021 Cuma 16:21 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 16:21

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinden İstanbul'da gerçekleşen Çavuşoğlu-Motegi görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İki bakan arasında 150 dakika sürdüğü aktarılan görüşmede, Motegi'nin Türkiye'de yaşanan orman yangınları nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ilettiği, ayrıca Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Türk sporcuların gösterdiği başarı dolayısıyla tebrik ettiği ifade edildi.

Açıklamada, Çavuşoğlu'nun dayanışma mesajları karşısında teşekkür ettiği ve Japonya ile ilişkilerin güçlenmesine yönelik düşüncelerini ifade ettiği belirtildi.

Motegi'nin Japonya-Türkiye Ekonomik İşbirliği Anlaşması'nın sonuçlanması, Sosyal Güvenlik Anlaşması görüşmelerinin ilerletilmesi, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin kurulması gibi çeşitli iş birliği alanlarında ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik düşüncelerini paylaştığı görüşmeye ilişkin açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakan Motegi, 'Özgür ve Açık Hint-Pasifik (FOİP)' konseptinin gerçekleşmesine yönelik Japonya'nın çalışmalarını tanıtmasının ardından deniz ülkeleri olan Japonya ve Türkiye arasında hukuka dayalı denizler düzeni dahil olmak üzere, denizlerle ilgili çeşitli konularda görüşmeleri derinleştirme arzusunu ifade etmiştir. Taraflar, Japonya-Türkiye Denizcilik Müzakereleri'nin başlatılması konusunda fikir birliğine varmışlardır."

İki ülke arasında 2024 yılının diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılı olması dolayısıyla karşılıklı üst düzey ziyaretlerin artırılması hedefi de açıklamada yer aldı.

Çavuşoğlu-Motegi görüşmesinde, Afganistan, Irak, Orta Doğu barış süreci gibi bölgesel konuların yanı sıra Çin ve Kuzey Kore gibi Asya'daki gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, "Bakan Motegi'nin insan kaçırma sorununun ivedilikle çözümüne yönelik anlayış ve iş birliği talebine Bakan Çavuşoğlu destek vermiştir." ifadesi kullanıldı.

İki bakan görüşme sonrasında Suriyeli göçmenlerin ülkeye girişinden etkilenen Türkiye'nin yerel yönetimlerine sosyal altyapı sağlanması amacıyla temin edilecek 45 milyar Japon Yeni (yaklaşık 3,5 milyar Türk lirası) üst limitli krediyle ilgili karşılıklı resmi belgeleri imzaladı.