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Dünya

Mutasyona uğramış virüs Almanya'da hızla yayılıyor

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkede mutasyona uğramış koronavirüs (Kovid-19) varyantlarının hızla yayıldığı uyarısında bulundu.

AA17 Şubat 2021 Çarşamba 15:41 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 15:41
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Bakan Spahn, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünün (RKI) pozitif çıkan 23 bin Kovid-19 testini analiz ettiğini belirtti.

"Veriler mutasyonların hızla yayıldığını gösteriyor." diyen Spahn, ilk kez İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un görülme sıklığının iki hafta içinde yüzde 6'dan yüzde 22'nin üzerine çıktığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Spahn, RKI'nın verilerine göre ilk kez Güney Afrika'da görülen Kovid-19 türüne rastlanma sıklığının ise yüzde 1,5 olduğunu kaydetti.

Kovid-19'un yeni türlerinin hızla yayılmasına rağmen ülkedeki yeni vaka sayılarının düşmesinin cesaret verici olduğunu belirten Spahn, bunun da tedbirlerin etkisini gösterdiği anlamına geldiğini ve herkesin maske-mesafe kurallarına uymayı sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

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