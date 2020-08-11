star.com.tr 11 Ağustos 2020 Salı 17:50 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 17:50

Rus mevkidaşı Sergei Lavrov ile Moskova'da düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Mass, "Ortaklar arasındaki yaptırımlar kesinlikle yanlış bir yol." dedi.



Alman bakan, boru hattının tamamlanmasını engellemeye yönelik herhangi bir girişimin, ülkesinin egemenliğinin ihlali olacağını belirtti.

Mass açıklamasında, 'Sonuçta, enerjimizi nereden alacağımız egemenlik hakkımız, bizim kararımız. Hiçbir ülkenin Avrupa'nın enerji politikasını tehditlerle dikte etme hakkı yoktur. Bu girişimler başarılı olmaz.' dedi.

Rusya'nın Avrupa'ya önemli ölçüde gaz tedarikini sağlaması beklenen Nord Stream 2 projesi, 2019'un sonunda durdu. İsviçre-Hollandalı boru döşeme şirketi Allseas, gemilerini benzer ABD tehditleri nedeniyle bölgeden çekti.

Ancak Almanya, ABD'nin baskısı karşısında daha inatçı bir duruş sergiliyor gibi görünüyor. Geçtiğimiz haftalarda, ülkenin Doğu Ticaret Birliği, AB'yi bu 'gasp girişimine' yanıt vermeye çağırdı.

Geçen ay tehditlerini sürdüren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Akım 2 ve TürkAkım boru hatlarını 2017'den beri süren Rusya karşıtı yaptırımlar paketinden muaf tutan bir hükmün kaldırılma kararını açıkladı ve yatırımcıları doğacak sonuçlarla tehdit etti.

Resmi olarak ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) olarak bilinen mevzuat, 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiası sonrası, Rusya'yı 'cezalandırmak' için tasarlandı.

Washington, özellikle Kuzey Akım 2 boru hattına karşı. Çokuluslu projenin aslında, Avrupa'da siyasi güç kazanmak için gizli bir Rus projesi olduğunu iddia ediyor.

ABD, Rus boru hattı gazı yerine, kendi sıvılaştırılmış doğal gazını (LNG) satmak için Avrupa ülkelerinde aktif olarak lobi yapıyor.

Amerikan LNG'si, Rus gazından önemli ölçüde pahalı olmasına rağmen, ABD yine de Avrupa ülkelerinin alması gerektiği konusunda ısrar ediyor.

'TRUMP İSYAN ETTİ'

ABD askerlerinin Almanya'dan çekilmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Donald Trump, 'Almanya enerji için Rusya'ya yılda milyarlarca dolar ödüyor. Biz de sözüm ona Almanya'yı Rusya'dan korumaya çalışıyoruz. Bu da nedir?' ifadeleriyle, Rusya'dan Avrupa'ya enerji akışından duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.

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