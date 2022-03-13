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Dünya

Müzakereler için çok önemli açıklama: Yakın zamanda anlaşma sağlanabilir

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından sonra Kiev ile Moskova'nın ülkede barış ve ateşkes amacıyla oluşturduğu müzakere heyetinde yer alan Leonid Slutsy, “Müzakerelerde ilerleme kaydediliyor, yakın zamanda anlaşmalar imzalanabilir” dedi.

IHA13 Mart 2022 Pazar 19:33 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 19:33
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Belarus'ta Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin 4'üncü turunun yakın zamanda yapılması bekleniyor. Rus müzakere heyetinde yer alan Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsy, bugüne kadar gerçekleşen görüşmelerde ilerlemeler kaydedildiğini aktardı. Slutsy, "Müzakere heyetlerinin ilk toplantısına kıyasla Moskova ve Kiev bir sonuca ulaşma konusunda belirli bir ilerleme kaydetti. Kişisel beklentilerime göre bu ilerlemeler önümüzdeki birkaç gün içinde her 2 tarafın toplantısında imzalanmış anlaşmalara dönebilir. Taraflar arasındaki anlaşmalar birçok insanı kurtarmaya yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.

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