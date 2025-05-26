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Dünya

Müzakerelerde önemli ilerleme kaydedildi! Trump: Karşı cepheden iyi haberler alabiliriz

İran ile nükleer müzakerelerde 'önemli ilerleme' kaydedildiğini belirten ABD Başkanı Donald Trump, 'Ne olacağını göreceğiz ama bence İran cephesinden iyi haberler alabiliriz.' dedi.

AA26 Mayıs 2025 Pazartesi 06:42 - Güncelleme:
Müzakerelerde önemli ilerleme kaydedildi! Trump: Karşı cepheden iyi haberler alabiliriz
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Trump, Morristown Havaalanı'nda Air Force One uçağına binişi öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı.

İki ülke arasında yürütülen müzakerelerde "önemli ilerleme" kaydedildiğini vurgulayan Trump, "Ne olacağını göreceğiz ama bence İran cephesinden iyi haberler alabiliriz." dedi.

Trump, bir gazetecinin nükleer müzakereler kapsamında İran ile yeni temaslar olup olmayacağı sorusuna, "Çok yakında. Yarın ne olacağını size söyleyemem. İran görüşmelerinin çok iyi gittiğini söyleyebilirim. Bunun olmasını çok isterim. Çünkü bombaların atılmadığı ve insanların hayatını kaybetmediğini görmeyi çok isterim. Bunun gerçekleşmesini gerçekten çok isterim." yanıtını verdi.

Gazze'deki duruma da değinen Trump, ABD'nin hem İsrail hem de Hamas yetkilileriyle doğrudan temas halinde olduğunu belirtti.

Trump, "Bu durumu mümkün olan en kısa sürede durdurup durduramayacağımıza bakmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- İRAN-ABD ARASINDAKİ NÜKLEER MÜZAKERE SÜRECİ

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere sürecinde, Tahran'ın uranyum zenginleştirme konusu, iki ülke arasında temel anlaşmazlık noktası olmaya devam ediyor.

İran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor.

Daha önceki açıklamalarında Tahran'ın düşük düzeyde uranyum zenginleştirmesini kabul edeceklerini söyleyen ABD'li yetkililer, son zamanlarda İran'ın her düzeyde uranyum zenginleştirme işlemini durdurmasını talep ettiklerini belirtiyor.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD'nin müzakerelerde Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurması talebinin ardından beşinci tur müzakerelere katılıp katılmama konusunda henüz karar vermediklerini söylemişti.

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