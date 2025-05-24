Rus ordusunun, Ukrayna'ya 14 adet balistik füze ve 250 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği bildirildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığının Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rus güçlerinin Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine füze ve İHA saldırıları düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Rus ordusunun, 14 adet İskender-M/KN-23 tipi balistik füzesi ve 254 adet İHA ile saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı.

Hava savunma kuvvetlerin çalışması sonucu 6 füzenin imha edildiği, 245 İHA'nın da imha edildiği veya etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, saldırının ana hedefinin Kiev bölgesi olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, saldırıda Odessa, Harkiv, Zaporijya, Donetsk ve Dnipropetrovsk bölgelerinin de hedef alındığı ifade edildi.

KİEV'DE 15 KİŞİ YARALANDI

Ukrayna Ulusal Polisinin Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada ise Rus saldırıları nedeniyle başkent Kiev'in farklı semtlerinde eğitim kurumu, apartmanlar ve AVM gibi sivil altyapıların hasar gördüğü bildirildi.

Açıklamada, saldırılar sonucu başkentte 15 kişinin yaralandığı belirtildi.

ZELENSKİY'DEN SALDIRIYA TEPKİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de yaptığı yazılı açıklamada, Rusların düzenlediği füze ve İHA saldırılarına tepki gösterdi.

Başkent Kiev'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Zelenskiy, saldırıların ülkenin farklı bölgelerini de hedef aldığını belirterek "Ölüler var. Ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın savaşı uzattığını belirterek "Dünya, her bombardımanla, savaşın uzamasının sebebinin Moskova olduğuna ikna oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna olarak defalarca ateşkesin sağlanmasını teklif ettiklerini ifade eden Zelenskiy, Rusya'nın bunu kabul etmediğini kaydetti.

Zelenskiy, ateşkesi sağlamak amacıyla ABD ve Avrupa'dan Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması çağrısında bulundu.

