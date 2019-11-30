Müze hırsızlarını ihbara yarım milyonluk ödül

Alman polisi, 18. yüzyıla ait eserleri çalan soyguncuları bulmaları için olayla ilgili ipucu verecek kişileri ödüllendireceğini duyurdu. Dresden Emniyet Müdürü Horst Kretschmar, verecekleri ödülün sorumluları yakalamak ve çalınan eserlerin geri getirilmesi için önemli bir adım olduğunu söyledi. Avrupa’nın en büyük hazine koleksiyonlarından biri olan Dresden kentindeki Green Vault’a (Yeşil Kasa) giren hırsızların çaldıkları eser ve mücevherlerin değerinin 1 milyar avro olduğu belirtiliyor. Olayla ilgili yayınlanan görüntülerde iki kişinin çekiçle mücevherlerin vitrinini parçaladığı görülüyor. Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer, olayla ilgili ‘’Sadece devlete ait sanat eserleri çalınmadı, burada çalınan Saksonya’nın değerleri oldu. Bu eserler olmadan topraklarımızın tarihi iyi anlaşılamaz”’ açıklamasında bulunmuştu.