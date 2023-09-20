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Dünya

Müziği durdurmayan bando şefi elektroşok tabancayla vuruldu

ABD'nin Alabama eyaletinde Amerikan futbolu müsabakasında bando takımını yöneten şef, polisin müziğin durdurulmasına ilişkin uyarısını dikkate almadığı gerekçesiyle elektroşok tabancasıyla vurulduktan sonra gözaltına alındı.

AA20 Eylül 2023 Çarşamba 14:34 - Güncelleme:
Müziği durdurmayan bando şefi elektroşok tabancayla vuruldu
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Birmingham kentinde iki lise arasındaki müsabakada bando takımını yöneten Johnny Mims, polisin "dur" uyarısını dikkate almadı ve bandoyu yönetmeye devam etti.

Mims'in müziği kesmemesi ve gözaltına direnmesi üzerine polis elektroşok tabancası kullandı.

Öte yandan, olayın video kaydını yayınlayan ve açıklama yapan polis, Mims'in "kamu düzenini bozmak"tan gözaltına alındığını, güvenlik güçlerine direndiğini ve bir polis memurunu ittiğini ileri sürdü.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma açıldığı kaydedildi.

Mims'in avukatı Juandalynn Givan ise olaya yaklaşık 140 öğrencinin şahit olduğunu belirterek, polisin "aşırı güç kullanmak suretiyle görevini suistimal ettiğini" savundu.

  • elektroşok tabancası
  • Bando şefi

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