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Dünya

Myanmar askeri yönetimi, Myanmar'ın BM Temsilcisi'ne suikastta parmağı olmadığını belirtti

Myanmar'da askeri yönetim, geçen hafta Myanmar'ın Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Kyaw Moe Tun'a yönelik suikast girişimiyle bağlantısı olduğu iddialarını yalanladı.

AA10 Ağustos 2021 Salı 12:53 - Güncelleme: 10 Ağustos 2021 Salı 12:54
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Myanmar ordusunun yayın organlarından MRTV'de yer alan haberde, BM Özel Temsilcisi'ne suikast yapılmak istendiği iddiasından askeri yönetimin habersiz olduğu belirtildi.

Haberde, askeri yönetimin, söz konusu suikastın arkasında olduğu iddialarını yalanladığı ifade edildi.

New York polisi, 6 Ağustos'ta, BM Özel Temsilcisi Tun'u öldürme girişiminde bulunduğu gerekçesiyle 2 Myanmar vatandaşını gözaltına almıştı.

Suikast zanlılarının, Myanmar ordusuna silah satan bir iş adamıyla bağlantılı olduğu ortaya çıkmıştı.

- Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 962 kişi hayatını kaybetti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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