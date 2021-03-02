Myanmar ordusu darbe karşıtı protestoları takip etmek için İsrail İHA'sı kullanıyor

AA 02 Mart 2021 Salı 13:19 - Güncelleme: 02 Mart 2021 Salı 13:19

New York Times gazetesine konuşan insan hakları kuruluşu Myanmar için Adalet sözcüsü Ma Yadanar Maung, ordunun muhalifleri bastırabilmek için İsrail üretimi İHA ithal ettiği ayrıca bilgisayar ve akıllı telefonların sistemini kırıp içeriklerine erişim imkanı tanıyan korsan yazılımlardan faydalandığını belirtti.



Maung, "Myanmar ordusu bu tür dijital araçları, barışçıl protesto yapanları tespit edip yakalamak için kullanıyor." ifadelerini kullandı.

İHA'ları Myanmar ordusuna satan Elbit Systems adlı İsrailli firmanın bundan önce de 2015'te Myanmar ordusuna İHA tedarik ettiği ve bu İHA'ların 2017'de Arakan eyaletindeki etnik temizlik sırasında kullanıldığı kaydedildi.

Myanmar için Adalet sözcüsü Maung, İsrail'in 2018'de Myanmar'a askeri ihracatını durdurma kararına rağmen Elbis Systems'ın 2019 ve 2020'de Myanmar ordusuyla İHA tamiri ve bakımı ihaleleri imzaladığını vurguladı.

- MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası toplum, darbeyi kınamış; Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında yer almıştı. ABD, Kanada ve İngiltere, darbede rol oynayan askeri yetkililere yaptırım kararı almıştı.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamış, güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu can kayıpları yaşanınca protestolara katılım artmıştı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.