Myanmar'da askeri yönetime karşı kurulan ''sivil hükümet'', silahlı savunma birliği oluşturdu

AA 05 Mayıs 2021 Çarşamba 13:05 - Güncelleme: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 13:05

NUG'nin sosyal medya hesabında paylaşılan açıklamada, Myanmar ordusunun sivillere yönelik artan şiddeti karşısında "halk savunma gücü" adlı silahlı bir grup kurulduğu bildirildi.

Silahlı savunma birliğinin, etnik silahlı grupların desteğiyle kurulması planlanan Federal Birlik Ordusunun deneme çalışması olduğunu kaydeden NUG, "Ülkemizde 70 yıllık iç savaşı sonlandırmak için halkın güvenliği alanında etkili reformlar yapma sorumluluğumuz bulunmaktadır." açıklamasında bulundu.

Açıklamada, halk savunma gücüne dair detaylar verilmedi.

Myanmar'da askeri darbeye karşı çıkan seçilmiş milletvekilleri, 1 Nisan'da Myanmar ordusunun 2008'de yaptığı yürürlükteki anayasayı tanımadıklarını duyurmuştu.

Milletvekillerinin oluşturduğu Ulusal Meclisi Temsil Komitesi (CRPH), 16 Nisan'da askeri hükümete karşı NUG'yi kurduklarını ilan etmişti.

CRPH yetkilileri, Myanmar ordusuna karşı Federal Birlik Ordusu kurmak için etnik silahlı gruplarla görüşmelerde bulunduklarını açıklamıştı.

Sivil hükümet olarak bilinen NUG'nin kabinesinde, 1 Şubat darbesinden önce gözaltına alınan eski Myanmar Devlet Başkanı Win Myint, "devlet başkanı" olarak yer alırken ülkenin gözaltındaki eski fiili lideri Aung San Suu Çii de "Devlet Danışmanı" olarak görevlendirilmişti.

- MYANMAR'DA ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestoculara silahlı müdahalesi sonucu şimdiye kadar 769 sivil yaşamını yitirdi.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.