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Myanmar'da iki askeri uçak düştü 3 kişi hayatını kaybetti

Myanmar'da iki askeri jetin düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Hükümet yetkilisi Myint Zaw, ülkenin orta kesiminde Magway bölgesinde jetlerden birinin bir derenin, diğerinin de bir köyün yakınlarına düştüğünü kaydetti.

Myint Zaw, jetlerin düşmesi sonucu 2 pilotun yaşamını yitirdiğini belirterek, jetlerden birinin düştüğü köyde bir kişinin öldüğünü ayrıca 2 kişinin yaralandığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haziran 2017'de Myanmar'a ait askeri nakliye uçağının Andaman Denizi'ne düşmesi sonucu 122 kişi ölmüştü.

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