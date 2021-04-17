AA 17 Nisan 2021 Cumartesi 09:33 - Güncelleme: 17 Nisan 2021 Cumartesi 09:33

Cunta yönetimine karşı kurulan Ulusal Birlik Hükümetinin kabine üyelerinden Lwin Ko Latt, düzenlediği basın toplantısında, kurdukları hükümete ilişkin bilgi verdi.

Bazı ülkelerin Ulusal Birlik Hükümetini, Myanmar'ın meşru hükümeti olarak tanımaya hazırlandığını belirten Latt, "Bazı Batı ülkeleri ve Orta Doğu'da Arap Devrimi'ni tecrübe etmiş bazı ülkelerden olumlu cevaplar aldık." dedi.

CRPH, dünkü yazılı açıklamasında, Myanmar'daki askeri hükümeti meşru görmediklerini belirtip halkın oylarıyla seçilmiş isimlerden oluşan "sivil hükümet" kurduklarını duyurmuştu.

Sivil hükümetin kabinesinde, 1 Şubat darbesinden önce gözaltına alınan eski Myanmar Devlet Başkanı Win Myint, "devlet başkanı" olarak yer alırken ülkenin gözaltındaki eski fiili lideri Aung San Suu Çii de "Devlet Danışmanı" olarak görevlendirilmişti.

Askeri darbeden sonra seçilmiş milletvekillerince kurulan CRPH, 1 Nisan'da Myanmar ordusunun 2008'de yaptığı yürürlükteki anayasayı tanımadıklarını duyurmuştu.

- ÖLÜ SAYISI 728'E YÜKSELDİ

Öte yandan Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı yapılan protesto gösterilerinde, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 728'e yükseldi.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) yayımladığı günlük raporda, ülkede son 24 saatte 2 can kaybının daha doğrulandığı bildirildi.

Toplam can kaybı 728 olarak güncellenirken 3 bin 141 kişinin gözaltında tutulduğu kaydedildi.

- MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.