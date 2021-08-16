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Dünya

Myanmar'da maskeli kişiler, trende yolculuk yapan 5 polisi öldürdü

Myanmar'ın Yangon kentinde maskeli bir grup tarafından trende yolculuk yapan 5 polis silahla öldürüldü.

AA16 Ağustos 2021 Pazartesi 06:51 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 06:52
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Myanmar Now gazetesine konuşan tren görevlisi, trenin Yangon'daki bir istasyonda durduğu sırada maskeli bir grubun polislere ateş açtığını belirtti. Görevli, saldırganların daha sonra polislerin ekipmanını alarak kaçtığını ifade etti.

Olay yerine gelen Myanmar ordusundan askerler, 5 polisin öldüğünü belirledi.

Askeri yönetim yetkilileri, saldırganların darbe karşıtı silahlı grup üyeleri olabileceğini kaydetti.

- MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 971 kişi hayatını kaybederken ordu ile darbe karşıtı gruplar arasında çatışmalar sürüyor.

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