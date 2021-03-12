Myanmar'da ordu halka baskıyı arttırıyor

AA 12 Mart 2021 Cuma 18:13 - Güncelleme: 12 Mart 2021 Cuma 18:13

Yangon kentinde 27 Şubat'taki gösteriler sırasında gözaltına alınan medya çalışanlarından biri olan AP'den 32 yaşındaki Thein Zaw, bugünkü duruşmaya telekonferans yoluyla katıldı.

Mahkeme, Thein Zaw'ın, 24 Mart'ta görülecek sonraki duruşmaya kadar gözaltında kalmasına hükmetti.

- Güvenlik güçleri plastik mermiyle müdahale etti

Myanmar'ın iki büyük kenti Yangon ve Mandalay'da askeri darbeye karşı bugün düzenlenen protestolarda güvenlik güçleri, protestoculara plastik mermi ve biber gazıyla müdahale etti.

Mandalay'da yaklaşık 500 demir yolu çalışanı, askeri hükümeti protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

- Gazetecilere "kamu düzenini bozma" suçlaması

Güvenlik güçlerinin ülkedeki darbe karşıtı protestolara müdahalesi sırasında gözaltına alınan gazetecilerden 6'sı, 3 Mart'ta yargılandıkları mahkemede "kamu düzenini ihlal etmekle" suçlanmıştı.

Askeri yönetimin gözaltı ve tutuklamalarını takip eden insan hakları gruplarından yapılan açıklamada, aralarında Associated Press haber ajansı çalışanı Thein Zaw'ın da bulunduğu gazetecilerin, ülkede yaşanan gelişmelere dair yanlış bilgilendirme yaparak halkı yanlış yönlendirdikleri gerekçesiyle suçlandıkları bildirilmişti.

Gazetecilerin, suçlu bulunmaları durumunda 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği kaydedilmişti.