Myanmar'daki protestolara müdahale: En az 38 kişi hayatını kaybetti

AA 15 Mart 2021 Pazartesi 08:56 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 09:01

Myanmar'da dün düzenlenen, askeri darbe karşıtı protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu en az 38 kişi yaşamını yitirdi.

Myanmar Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşundan (AAPP) yapılan açıklamada, dün ülkenin birçok bölgesinde düzenlenen protestolara asker ve polis, gerçek mermi kullanarak müdahalede bulundu.

AAPP'nin bugün sosyal medyada açıkladığı verilere göre bir gün içinde en az 38 protestocu vurularak öldürüldü.

AA muhabirine konuşan protesto liderlerinden Zay Phyo, Yangon'daki protestoları dağıtmak için en az 500 ordu personelinin konuşlandırıldığını belirterek, "Etrafta çok az polis vardı, genellikle protestolara askerler müdahale etti." dedi.

Askerlerin silahsız protestocuları dağıtmak için gerilla taktiği kullandığını aktaran Phyo, "Kalabalıkların bulunduğu yerleri motosikletle çevreleyip insanlara rastgele ateş açtılar. Bu yüzden çok fazla can kaybımız var." şeklinde konuştu.

Yaşanan can kayıplarının ardından dün, 1 Şubat darbesinden bu yana protestolardaki en kanlı gün oldu.

- SUU Çİİ BUGÜN MAHKEMEYE ÇIKIYOR

Öte yandan darbeden önce gözaltına alınan Myanmar Eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin bugün yine askeri mahkemede duruşmaya çıkması bekleniyor.

Gözaltı süresi 2 defa uzatılan Suu Çii'ye askeri mahkeme, "ülkenin ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etme" ve "kamuyu endişeye sevk edecek açıklamalar yapma" suçlamaları yöneltilmişti.

- MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atmasının ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye darbeyi kınamış, Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 100'ün üzerinde gösterici hayatını kaybetti, 1500'ün üzerinde kişinin tutuklu bulunuyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.