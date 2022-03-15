Myanmar'ın doğusunda ordu son yılların en şiddetli saldırılarını düzenliyor

AA 15 Mart 2022 Salı 11:21 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 11:26

Free Burma Rangers adlı insani yardım kuruluşunun direktörü Eubank, Associated Press'e yaptığı açıklamada, orduya ait uçak ve helikopterlerin, çatışmanın ortasında kalmış sivillere tıbbi ve gıda yardımı ulaştırdıkları Myanmar'ın doğusundaki bölgede çok sık saldırı düzenlediğini belirtti.

Yardım çalışmaları sırasında, Myanmar hava kuvvetlerinin Kayah (Karenni) eyaletinde tekrarlayan hava saldırılarına şahit olduklarını ifade eden Eubank, bunların, ülkenin İngiltere sömürgesi olduğu ve Japonya'nın işgali altında bulunduğu İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en şiddetli saldırılar olduğunu söyledi.

Eubank, Karenni'de gördüklerini Myanmar'da daha önce hiç görmediğini, Myanmar ordusunun aralıksız şekilde hava saldırıları düzenlediğini anlattı.

Dünyanın Ukrayna'ya verdiği destek için minnettar olduklarını söyleyen Eubank, "Ancak Karenni halkı bana soruyor: Biz sayılmıyor muyuz? Ukrayna halkının yardıma ihtiyacı var ama bizim de var. Niye kimse bize yardım etmiyor." ifadesini kullandı.

İnsan Hakları İzleme Örgütünden araştırmacı Manny Maung da Myanmar ordusunun sivilleri, sivil, kamu ve dini binaları hedef alan hava saldırılarının "savaş suçu" oluşturduğunu belirtti.

- MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada, Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin, askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.