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Dünya

Nahda Hareketi, 'Gannuşi' iddiasını yalanladı

Tunus'ta Nahda Hareketi, lideri Gannuşi aleyhine dilekçe imzaladıklarını yalanladı.

AA10 Şubat 2021 Çarşamba 08:45 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 08:45
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Tunus'taki Nahda Hareketi, Meclis Başkanı ve aynı zamanda hareketin lideri Raşid el-Gannuşi hakkındaki güvenoyunu geri çekme çağrısında bulunan bir dilekçe imzaladıkları iddiasını reddetti.

Bağımsız milletvekili Faysal et-Tabini'nin basında Nahda milletvekillerinin Gannuşi hakkındaki güvenoyunu geri çekmeye çağıran bir dilekçe imzaladıklarına dair açıklamasına, Nahda Hareketi'nden cevap geldi.

Nahda'dan yapılan açıklamada, Tabini'nin iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, parlamentodaki Nahda grubunun bu açıklamaları yalanladığı ifade edildi.

Açıklamada, Tabini'nin bu ve "diğer konularda bir özelliği haline gelen yanlış bilgilendirme yaklaşımı" kınanırken, "Siyasetin ve meclis çalışmalarının itibarını sarsmakla suçlananların, tekrar tekrar düştükleri başarısızlıklar karşısında bu iddiaları destekleme yoluna başvurmalarının şaşırtıcı olmadığı" belirtildi.

Tabini, bazı Nahda milletvekillerinin Gannuşi'den güvenoyunu geri çekme yönünde oy vermeye istekli olduklarını öne sürmüştü.

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