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Nahda Hareketi lideri Gannuşi: Kaşıkçının öldürülmesi dünyayı derin uykusundan uyandıran bir vahşilik

Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini, Tunus devriminin sembolü Muhammed Buazizi'nin trajedik yanma sahnesine benzetti.

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Tunus'ta partisinin merkezinde düzenlenen yıllık toplantısında konuşan Gannuşi, Kaşıkçının öldürülmesini dünyayı derin uykusundan uyandıran bir vahşilik ve deprem olarak niteledi.

Gannuşi, cinayetin, çıkarlar ve devletlerin zayıflığı karşısında insanlık vicdanı ve medyanın ne kadar güçlü olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Nahda Hareketi lideri, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin Tunus devriminin sembol ismi Buazizi'nin yanması sürecindeki duruma benzediğini vurguladı.

Çağdaş medya gücüyle insanlık vicdanının büyük bir destekle harekete geçtiğini dile getiren Gannuşi, bunun, gerçeğin ortaya çıkarılması için hükümetlerde baskı, deprem ve kontrolden çıkmışlık hali yarattığına işaret etti.

Tunus'ta hükümet ortağı Nahda Hareketi Partisi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından kınama mesajı yayınlamıştı.

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