28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,494
  • 6,1476
  • 262.705
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

'Nahda, ilk kez içinden birini cumhurbaşkanı adayı gösteriyor'

Tunus'taki Nahda Hareketi Şura Konseyi Başkanı Abdulkerim el-Haruni, 'Abdulfettah Moro'nun Nahda'dan cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi tarihi bir andır. Nahda Hareketi ilk kez kendi içinden birini cumhurbaşkanlığı için aday gösteriyor.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tunus'taki Nahda Hareketi Şura Konseyi Başkanı Abdulkerim el-Haruni, eylül ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday gösterdikleri Abdulfettah Moro'nun uluslararası alanda kabul gören bir isim olduğunu ve hareketin ilk kez kendi içinden bir cumhurbaşkanı adayı çıkardığını belirtti.
 
Haruni, başkent Tunus'ta düzenlediği basın toplantısında, "Moro'nun Nahda'dan cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi tarihi bir andır. Nahda Hareketi ilk kez içinden birini cumhurbaşkanlığı için aday gösteriyor." dedi.
 
MORO, ULUSLARARASI ALANDA KABUL GÖREN BİR İSİM
 
Tunus'ta İslami yapıdan gelen bir ismin cumhurbaşkanı olması konusunda uluslararası güçlerden gelen bir kabulsüzlük durumunun olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine Haruni, şunları söyledi:
 
"Gerek devletler, gerek demokratik güçler, gerekse Tunus'un demokratik sürecine destek veren ülkelerden uluslararası arenada Nahda'ya karşı bir veto durumu yok. Şayet başka devletlerden bu yönde bir veto olacak olursa da bu hareketi hiç ilgilendirmez. Çünkü Nahda, bir devlet adamını aday gösteriyor."
 
Moro'nun uluslararası alanda yüksek kabule sahip değerli biri olduğunu ifade eden Haruni, Moro'nun Nahda'nın içinde ve dışında itidal sahibi, açılımcı ve uzlaşmacı bir kişi olarak tanındığını ve adaylığının bizzat Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin önerisi üzerine gerçekleştiğini vurguladı.
 
"NAHDA KİMSENİN DESTEK SANDIĞI DEĞİL"
 
Haruni, Nahda Hareketi'nin ülke içinde üzerinde uzlaşılan bir ismin cumhurbaşkanı adayı gösterilmesini arzuladığını ancak bunun sağlanamadığını ve kendi içinden bir aday çıkarmaya karar verdiğini dile getirdi.
 
"Nahda kimsenin destek sandığı değildir." diyen Haruni, seçmenleri Moro'ya oy vermeye çağırdı.
 
Nahda Hareketi'nin eylül ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri için Tunuslu düşünür Abdulfettah Moro'yu aday göstereceği açıklanmıştı.
 
Tunus'ta Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin 25 Temmuz'da 93 yaşında hayatını kaybetmesi üzerine kasım ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri 15 Eylül'e alınmıştı.
 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri adaylık başvuruları 9 Ağustos'ta son buluyor. 

Muş´ta nehirde 4 çocuğun boğulduğu piknikte çekilen görüntüler ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Jandarma ve MİT'ten terör örgütünün sözde Cudi cephesine operasyon

Jandarma ve MİT'ten terör örgütünün sözde Cudi cephesine operasyon

Gri listeye bir çizik daha! 'Kawa' etkisiz hale getirildi

Gri listeye bir çizik daha! 'Kawa' etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan '9 Ağustos' önlemi: Yüzde 70 artış bekleniyor

Bakanlıktan '9 Ağustos' önlemi: Yüzde 70 artış bekleniyor

Türkiye'den İsrail'e 'Batı Şeria' tepkisi

Türkiye'den İsrail'e 'Batı Şeria' tepkisi

ABD'nin 'Zarif' kararıyla ilgili çarpıcı gerçek

ABD'nin 'Zarif' kararıyla ilgili çarpıcı gerçek

Hindistan'ın hamlesiyle ilgili dikkat çeken açıklama: Yeni bir Gazze oluşturmanın ilk adımı

Hindistan'ın hamlesiyle ilgili dikkat çeken açıklama: Yeni bir Gazze oluşturmanın ilk adımı

Bakan Soylu rakam verdi! İşte terör örgütündeki büyük çözülme

Bakan Soylu rakam verdi! İşte terör örgütündeki büyük çözülme

'Türkiye'nin çalışmaları bizim hedeflerimizle uyumludur'

'Türkiye'nin çalışmaları bizim hedeflerimizle uyumludur'
 

POPÜLER HABERLER

Eski ortaklardan tekmeli tokatlı kavga! Dehşet anları kamerada

Eski ortaklardan tekmeli tokatlı kavga! Dehşet anları kamerada

iPhone 11'in tanıtılacağı tarih belli oldu

iPhone 11'in tanıtılacağı tarih belli oldu

Yerli elektrikli traktör test edildi

Yerli elektrikli traktör test edildi

Özel yöntemlerle hazırlanıyor, lezzetiyle ilgi çekiyor

Özel yöntemlerle hazırlanıyor, lezzetiyle ilgi çekiyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA