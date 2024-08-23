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Dünya

Namibya'da El Nino hava olayından kaynaklı kuraklık nedeniyle 700'den fazla vahşi hayvan itlaf edilecek

Namibya hükümeti, El Nino hava olayından kaynaklı kuraklık nedeniyle, ülke genelindeki ulusal parklarında 700'den fazla vahşi hayvanın itlaf edileceğini duyurdu.

AA23 Ağustos 2024 Cuma 20:45 - Güncelleme:
Namibya'da El Nino hava olayından kaynaklı kuraklık nedeniyle 700'den fazla vahşi hayvan itlaf edilecek
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Çevre, Ormancılık ve Turizm Bakanı Pohamba Shifeta, basına yaptığı açıklamada, kuraklığın vurduğu ülkede, otlaklar üzerindeki baskıyı azaltmak ve kıtlık tehdidi altındaki halka besin kaynağı sağlamak üzere, 83 fil, 30 su aygırı ve 300 zebranın aralarında bulunduğu 700'den fazla hayvanın avlanmak suretiyle itlaf edileceğini bildirdi.

BAZI TÜRLER TEHDİT ALTINDA

Shifeta, kuraklığın Namibya'nın su kaynaklarını kurutarak, hayvanlar arasında kıt kaynakların kullanımı konusunda rekabete yol açtığına ve bu rekabetin bazı türlerin hayatta kalmasını tehdit altına aldığına dikkati çekti.

KARAR HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Bu kararın dikkatli bir değerlendirme sürecinin ardından alındığını belirten Shifeta, yaşanan krizi önlemek için bu kararın uygulanmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

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