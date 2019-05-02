NASA 700 milyon dolar zarara uğratılmış
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi´ne (NASA) uydu fırlatma denemelerinde kendilerine alüminyum bileşenleri sağlayan firmanın sahte test sonuçları verdiği ortaya çıktı.
- DHA
Firmanın NASA´ya iki başarısız roket denemesi dolayısıyla 700 milyon dolar zarara uğrattığı da açıklandı.
Sciencealert.com sitesi, ABD´deki Sapa Profiles Inc şirketinin NASA´nın roket fırlatma girişimlerinde kullandıkları alüminyum parçalarındaki testler hakkında sahte sonuçlar çıkardıklarını belirterek NASA´yı 536 milyon Sterlin yani yaklaşık 700 milyon dolar zarara uğrattıklarını aktardı
Habere göre, NASA´nın 2009 ve 2011 yıllarında başarısızlıkla sonuçlanan roket fırlatma denemeleri ile ilgili araştırma başlattığı ve her iki denemede de Sapa Profiles Inc (SPI) tarafından üretilen materyallerin kullanıldığın belirlendi.
ABD´nin Oregon eyaletindeki kalıp alüminyum üreticisi şirketin 19 yıl boyunca sadece NASA´yı değil; yüzlerce müşterisini de dolandırdığını ifade edildi.
Sky News ise, ABD Adalet Bakanlığı ve NASA´nın SPI şirketinin, test sonuçlarıyla oynadıkları ve kuruma sahte sertifikalar verdiklerini ortaya çıkardıklarını aktardı.
NASA´nın uydu fırlatma servisinden sorumlu direktörü Jim Norman, test sonuçlarının değiştirildiği ve sahte sertifikasyon hazırlandığı dolayısıyla her iki misyonunun da başarısızla sonuçlandığını kaydetti.
Habere göre Adalet Bakanlığı şirketten, NASA´ya, Savunma Bakanlığı´na ve dolandırılan diğer müşterilerine toplamda 46 milyon tazminat ödemesini istedi.
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