NASA açıkladı: Hasat edilip dünyaya gönderildi

DHA 1 Kasım 2021 Pazartesi 11:37 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 11:37

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bilimsel deney kapsamında yetiştirilen acı şili biberleri, hasat edildi. Biberlerin bir kısmı istasyonda bulunan astronotlar tarafından geleneksel Meksika yemeği olan 'Tako' yapılarak tüketildi, diğer kısım incelenmek üzere Dünya'ya gönderilecek.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından yapılan açıklamada, ISS'te bilimsel deney amaçlı yetiştirilen Şili biberleri hasat edildi. Açıklamada, 'biberlerin yetiştirilmesinin' bugüne kadar en zorlu bitki deneylerinden biri olduğu ifade edildi. Acı şili biberlerinin bir kısmı astronotlar tarafından Tako yapılarak tüketilirken diğer kısım ise üzerinde daha fazla inceleme yapılmak üzere Dünya'ya gönderilecek. Çalışma, NASA'nın uzun süreli uzay görevleri için gıda ürünleri yetiştirme konusundaki bilgisine katkıda bulunacak.

UZAYDA TAKO YAPTILAR

ISS'te bulunan astronot Megan McArthur, Şili biberlerini pişirerek istasyonda ABD'de bilinen bir geleneksel Meksika yemeği olan "Tako" yaptıklarını açıkladı. McArthur açıklamasında "Cuma Ziyafeti! Hasattan sonra kırmızı ve yeşil şili (biber) tattık. Ardından anketleri doldurduk. Sonunda, şimdiye kadarki en iyi uzay takolarımı yaptım: fajita bifteği, tekrar sulandırılan domates ve enginar ve taze şili!" ifadelerini kullandı.