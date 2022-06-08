İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Haziran 2022 Çarşamba / 9 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,1367
  • EURO
    18,3582
  • ALTIN
    1018.31
  • BIST100
    2658.51
Dünya

NASA Avustralya'dan 3 roket fırlatacak

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ilk kez ABD dışında bulunan özel bir uzay limanından 3 roket fırlatacak.

IHA8 Haziran 2022 Çarşamba 10:50 - Güncelleme:
ABONE OL

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), en son 1995 yılında roket fırlattığı Avustralya'daki faaliyetlerine yeniden başlıyor. Avustralya'dan 3 roket fırlatacak olan NASA, ilk kez ABD dışında bulunan özel bir uzay limanından roket fırlatmış olacak.

İLK FIRLATMA 26 HAZİRAN'DA

NASA'nın Avustralya'nın kuzeyindeki Arnhem Uzay Merkezi'nden fırlatacağı yörünge altı 3 sondaj roketi için 26 Haziran, 4 Temmuz ve 12 Temmuz tarihleri belirlendi. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese tarafından yapılan açıklamada, "Bu gerçekten heyecan verici bir proje. Sadece roketin fırlatılması ile ilgili bir durum değil. Bu fırlatma, genç Avustralyalılara bir mesaj gönderiyor. Her yaştaki Avustralyalının gelecek kariyeri için bilimin ne kadar önemli olduğunu gösterecek" dedi. Avustralya'dan fırlatılacak 12.2 metre ve 2 bin 200 kilo ağırlığındaki roketlerin gelecek nesiller için büyük önem arz ettiğini belirten Albanese, "Gelecek neslin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik konularına Avustralya'nın bir parçasıymış gibi bakmasını istiyoruz. Bu yüzden çok önemli bir proje" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.