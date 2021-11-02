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Dünya

NASA, dünya dışı yaşamı kanıtlamak için izlenmesi gereken 7 adımı açıkladı

NASA'nın baş bilim insanı Jim Green ve ekibi, dünya dışı yaşamın kanıtlanması için izlenmesi gereken ve 7 adımdan oluşan bir çerçeve çizdi.

Sputnik Türkçe2 Kasım 2021 Salı 10:07 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 10:09
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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), dünya dışı yaşamın izlerini araştırırken izlenecek, 7 adımdan oluşan bir metodolojik çerçeve hazırladı.

Sputnik Türkçe'nin haberine göre, NASA'nın baş bilim insanı Jim Green ve ekibi tarafından hazırlanan çerçeveye ilişkin makale, Nature dergisinde yayınlandı.

Makaleye göre 'confidence of life detection - CoLD' (yaşamı algılama güveni) olarak adlandırılan ilk adım, biyolojik bir valığın aktvitesinin sinyalinin tespit edilmesi.

Green'e göre Venüs gezegeninde fosfin ve Mars'ta da metan gazı tespit edilmesiyle bu ilk adımın geçildiğini söyledi.

Makale, ikinci adımı bilim insanlarının kullandığı araçların potansiyel hataları ve verilerin kusurlu yorumlanmasının incelenmesini içeriyor.

Venüs'te fosfin'in keşfedilmesi bu aşamadan geçememişti.

Bununla beraber üçüncü adım olarak sinyalin kaynağının çevre olduğunu ispat edilmesi gösteriliyor.

Mars'ta devam eden yaşam arayışı, henüz bu aşamada.

NASA'nın Curiosity aracıyla yaptığı gözlemler, metan gazı varlığını dorulamış oldu.

Sonraki adımlarda ise astro-biyologların tespit edilen sinyalde biyolojik olmayan kaynakları elemesi, bağımsız gözlemler yapması ve diğer hipotezleri yanlışlaması gerekiyor.

Bilim insanları, son adımda 'çevrede bulunduğu tahmin edilen biyolojik davranışa yönelik ilave bağımsız gözlemler' öngörüyor.

Bu adımda sinyalin geldiği gök cisminin olanakları önem taşıyor. Bunu Mars'ta gerçekleştirmek mümkün, ancak uzaktaki gezegenlerde bunu yapmak epey zor.

Öte yandan Green, hazırladıkları bu çerçevenin bilim dünyası tarafından kabul görmesi gerektiğini kaydetti.

Green, bu sayede dünya dışı yaşam arayışında ilerleme kaydedilebileceğini vurguladı.

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