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Dünya

NASA: Korona salgını Çin'deki hava kirliliğini azalttı

NASA, korona virüsünün hızla yayıldığı Çin'in Ocak ayından itibaren hava kirliliği oranında azalma tespit edildiğini duyurdu.

IHA02 Mart 2020 Pazartesi11:50 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 11:54

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA tarafından yapılan açıklamada, korona virüsünün görülmeye başladığı ve yayılmaya hızla devam ettiği Çin’de hava kirliliğinin büyük oranda azaldığı duyuruldu. Açıklamada, havada bulunan Nitrojen Dioksit miktarındaki azalmaya bağlı olarak Ocak ayından bu yana hava kirliliğinin yüksek oranda azaldığını tespit edildiğini açıkladı. Azalmanın sebebinin büyük oranda Çin’de yavaşlayan ekonomik durum olduğu ifade edildi. NASA’nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi’nin Hava Kalitesi Araştırmacısı Fei Liu, Nitrojen Dioksit miktarının daha önce 2008’de görülen ekonomik durgunluk sırasında birkaç ülke üzerinde düştüğünü, ancak düşüşün kademeli olarak gerçekleştiğini söyledi. Liu, "Böyle geniş bir alanda, belirli bir olaya bağlı olarak ilk kez bu kadar dramatik bir düşüş görüyorum" dedi.

Öte yandan bilim insanları, 2008 Olimpiyatları sırasında hava kirliliğinde Pekin çevresinde önemli bir düşüş gözlemlendiğini ancak bu düşüşün o şehirde sınırlı kaldığını ve Olimpiyatlar sona erdiğinde kirliliğin yeniden arttığını açıklamıştı.

Çin’de korona virüsü kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 912’ye yükselirken, ülkedeki toplam vaka sayısı 80 bin 26’ya çıktı.

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