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Dünya

NASA'da büyük panik! Uçuşa son bir dakika kala fark edildi

NASA'nın Mars'a gönderdiği helikopter, büyük bir sorunla karşılaştı. Navigasyon zamanlama hatası yaşayan helikopterin güç tüketiminde ani artışlar oldu. Sorun, helikopterin altıncı test uçuşuna yaklaşık bir dakika kala ortaya çıktı. Ingenuity zorlu bir yolculuğun ardından güvenli bir şekilde indi.

28 Mayıs 2021 Cuma 17:34 - Güncelleme: 28 Mayıs 2021 Cuma 17:42
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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars'a gönderdiği helikopter Ingenuity ile yapılan deneme uçuşlarını geçtiğimiz ay başarı ile gerçekleştirse de bu ay büyük sorun yaşadı.

Bir navigasyon zamanlama hatası, Nasa'nın Mars helikopterini allak bullak etti.

Yaklaşık 1,8 kilo ağırlığındaki Ingenuity yalpalı bir yolculuğun ardından güvenli bir şekilde iniş yapmayı başardı.

SON DAKİKA FARK EDİLDİ

TRT Haber'in haberine göre, sorun, helikopterin altıncı test uçuşuna yaklaşık bir dakika kala ortaya çıktı.

Yerleşik bir navigasyon kamerası tarafından çekilen çok sayıda fotoğraftan biri sisteme kaydedilmedi ve bu da konum konusunda helikopterin kafasını karıştırdı.

Helikopter ileri geri eğilmeye başladı ve güç tüketiminde ani artışlar yaşadı.

Yapılan müdahale ile helikopter, amaçlanan konma sahasının beş metre yakınına indi.

BAŞARILI UÇUŞLARA İMZA ATTI

İngenuity her biri öncekinden daha zorlu olan ilk beş uçuşunu başarıyla gerçekleştirmişti.

Helikopter 18 Şubat 2021'de Kızıl Gezegen'deki Jezero kraterine iniş yapan Perseverance uzay aracına bağlı olarak deneme uçuşlarını gerçekleştiriyor.

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